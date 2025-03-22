Сутки на Харьковщине: атаковали «Шахеды», повреждено агропредприятие
Без пострадавших в результате российских обстрелов прошли сутки на Харьковщине, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Россияне применяли FPV-дроны, беспилотники, РСЗО. Под обстрелами были Купянский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, помещения дома культуры, агропредприятие.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова:
— В 21:52 в селе Кирилловка Старосалтовской громады, предварительно, в результате попадания «Шахеда» было повреждено складское здание агрофирмы.
— В 20:38 в селе Верхнезорянское Шевченковской громады так же из-за «Шахеда» горела крыша склада на площади 40 м².
— В 11:13 в результате обстрела села Ивано-Шейчино Богодуховской громады были повреждены частный дом и забор.
— В 8:50 было под обстрелом из РСЗО село Подлиман Боровской громады. Повреждены три частных дома.
Как информируют Воздушные силы ВСУ, в ночь на 22 марта (с 19:30 21 марта) противник атаковал Украину 179 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. По состоянию на 8:30 100 различных БпЛА сбили на юге, севере и в центре страны, а еще 63 были локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, полиция Харьковской области, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших в результате российских обстрелов прошли сутки на Харьковщине, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".