Сутки на Харьковщине: атаковали «Шахеды», повреждено агропредприятие

Без пострадавших в результате российских обстрелов прошли сутки на Харьковщине, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Россияне применяли FPV-дроны, беспилотники, РСЗО. Под обстрелами были Купянский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, помещения дома культуры, агропредприятие.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова:



— В 21:52 в селе Кирилловка Старосалтовской громады, предварительно, в результате попадания «Шахеда» было повреждено складское здание агрофирмы.

— В 20:38 в селе Верхнезорянское Шевченковской громады так же из-за «Шахеда» горела крыша склада на площади 40 м².

— В 11:13 в результате обстрела села Ивано-Шейчино Богодуховской громады были повреждены частный дом и забор.

— В 8:50 было под обстрелом из РСЗО село Подлиман Боровской громады. Повреждены три частных дома.

Как информируют Воздушные силы ВСУ, в ночь на 22 марта (с 19:30 21 марта) противник атаковал Украину 179 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами. По состоянию на 8:30 100 различных БпЛА сбили на юге, севере и в центре страны, а еще 63 были локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.