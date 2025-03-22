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Доба на Харківщині: атакували «шахеди», пошкоджено агропідприємство

Події 08:49   22.03.2025
Олена Нагорна
Доба на Харківщині: атакували «шахеди», пошкоджено агропідприємство Фото: Anton Petrus

Без постраждалих внаслідок російських обстрілів минула доба, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Росіяни застосовували FPV-дрони, безпілотники, РСЗВ. Під обстрілами були Куп’янський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, приміщення будинку культури, агропідприємство.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова:

– О 21:52 в селі Кирилівка Старосалтівської громади, попередньо, внаслідок влучання «шахеду» була пошкоджена складська будівля агрофірми.

– О 20:38 в селі Верхньозорянське Шевченківської громади через влучання «шахеда» горів дах складу на площі 40 м².

– Об 11:13 внаслідок обстрілу села Івано-Шийчине Богодухівської громади були пошкоджені приватний будинок та паркан.

– О 8:50 було під обстрілом з РСЗВ село Підлиман Борівської громади. Пошкоджені три приватні будинки.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 22 березня (з 19:30 21 березня) супротивник атакував Україну 179 ударними БпЛА типу “Шахед” та безпілотниками-імітаторами. Станом на 8:30 100 різних БпЛА збили на півдні, півночі та в центрі країни, а ще 63 були локально втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Читайте також: РФ намагалася прорвати оборону в районі Вовчанська й атакувала під Куп’янськом – ГШ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 08:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без постраждалих внаслідок російських обстрілів минула доба, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.".