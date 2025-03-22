Понад сто дронів і 750 обстрілів: як атакують захисників півночі Харківщини

128 дронів-камікадзе застосували військові РФ протягом минулої доби проти захисників півночі Харківщини, а також здійснили 754 обстріли їхніх позицій.

«Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, — інформує ОТУВ «Харків». – Шість спроб ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників у Вовчанську успішно відбито».

Минулої доби на півночі Харківщини супротивник втратив 70 солдатів, з них 34 – убитими. Також були знищені та пошкоджені 124 одиниці озброєння та військової техніки, з яких: дві артсистеми, 28 автомобілів, два засоби РЕБ, 12 одиниць спецтехніки та 80 БпЛА. Крім того, знищені 90 укриттів особового складу та три місця зберігання боєприпасів.