Понад сто дронів і 750 обстрілів: як атакують захисників півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
128 дронів-камікадзе застосували військові РФ протягом минулої доби проти захисників півночі Харківщини, а також здійснили 754 обстріли їхніх позицій.
«Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, — інформує ОТУВ «Харків». – Шість спроб ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників у Вовчанську успішно відбито».
Минулої доби на півночі Харківщини супротивник втратив 70 солдатів, з них 34 – убитими. Також були знищені та пошкоджені 124 одиниці озброєння та військової техніки, з яких: дві артсистеми, 28 автомобілів, два засоби РЕБ, 12 одиниць спецтехніки та 80 БпЛА. Крім того, знищені 90 укриттів особового складу та три місця зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 11:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "128 дронів-камікадзе застосували військові РФ протягом минулої доби проти захисників півночі Харківщини, а також здійснили 754 обстріли їхніх позицій".