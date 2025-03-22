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Понад сто дронів і 750 обстрілів: як атакують захисників півночі Харківщини

Фронт 11:18   22.03.2025
Олена Нагорна
Понад сто дронів і 750 обстрілів: як атакують захисників півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

128 дронів-камікадзе застосували військові РФ протягом минулої доби проти захисників півночі Харківщини, а також здійснили 754 обстріли їхніх позицій.

«Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, — інформує ОТУВ «Харків». – Шість спроб ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників у Вовчанську успішно відбито».

Минулої доби на півночі Харківщини супротивник втратив 70 солдатів, з них 34 – убитими. Також були знищені та пошкоджені 124 одиниці озброєння та військової техніки, з яких: дві артсистеми, 28 автомобілів, два засоби РЕБ, 12 одиниць спецтехніки та 80 БпЛА. Крім того, знищені 90 укриттів особового складу та три місця зберігання боєприпасів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 11:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "128 дронів-камікадзе застосували військові РФ протягом минулої доби проти захисників півночі Харківщини, а також здійснили 754 обстріли їхніх позицій".