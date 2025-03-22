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Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и бригады «Хартия» (видео)

Политика 19:29   22.03.2025
Елена Нагорная
Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и бригады «Хартия» (видео) Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский написал, что командиры доложили ему о боевых действиях по защите Харьковщины, о нанесенных россиянам потерях и дальнейших задачах по освобождению населенных пунктов.

«Ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала «Хартия». Обсудили тактику борьбы с российскими дронами для защиты наших людей, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков», — сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский сегодня посетил Донецкую и Харьковскую области.

По словам командующего ОТГ «Харьков» Виктора Солимчука, оккупанты не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковщины. Также он рассказал об усилиях для защиты гражданских жителей Харькова и области от БпЛА.

Командир бригады «Хартия» Игорь Оболенский доложил Зеленскому об актуальной обстановке в полосе ответственности подразделения.

Президент отметил воинов госнаградами, в частности орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденами «За мужество» II и III степеней, а также медалями.

Зеленский на Харьковщине
Фото: Офис президента Украины
Зеленский на Харьковщине
Фото: Офис президента Украины
Зеленский на Харьковщине
Фото: Офис президента Украины
Зеленский на Харьковщине
Фото: Офис президента Украины

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».".