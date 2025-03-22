Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и бригады «Хартия» (видео)

Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ «Харьков» и 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский написал, что командиры доложили ему о боевых действиях по защите Харьковщины, о нанесенных россиянам потерях и дальнейших задачах по освобождению населенных пунктов.

«Ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала «Хартия». Обсудили тактику борьбы с российскими дронами для защиты наших людей, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков», — сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский сегодня посетил Донецкую и Харьковскую области.

По словам командующего ОТГ «Харьков» Виктора Солимчука, оккупанты не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковщины. Также он рассказал об усилиях для защиты гражданских жителей Харькова и области от БпЛА.

Командир бригады «Хартия» Игорь Оболенский доложил Зеленскому об актуальной обстановке в полосе ответственности подразделения.

Президент отметил воинов госнаградами, в частности орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденами «За мужество» II и III степеней, а также медалями.