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Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео)

Політика 19:29   22.03.2025
Олена Нагорна
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео) Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» та 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Зеленський написав, що командири доповіли йому про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані росіянам втрати та подальші завдання щодо звільнення населених пунктів.

«Ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила «Хартія». Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів», – повідомив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Як розповіли в Офісі президента, Зеленський сьогодні відвідав Донецьку та Харківську області.

За словами командувача ОТУ «Харків» Віктора Солімчука, окупанти не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківщини. Також він розповів про зусилля для захисту цивільних мешканців Харкова та області від БпЛА.

Командир бригади «Хартія» Ігор Оболенський доповів Зеленському про актуальну обстановку у смузі відповідальності підрозділу.

Президент відзначив воїнів держнагородами, зокрема орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також медалями.

Зеленський на Харківщині
Фото: Офіс президента України
Зеленський на Харківщині
Фото: Офіс президента України
Зеленський на Харківщині
Фото: Офіс президента України
Зеленський на Харківщині
Фото: Офіс президента України

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 19:29;

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