«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом
В результате налета на Киев два человека погибли, есть пострадавшие. Также под ударом была Киевская область.
Дополнено в 07:48. Три человека погибли и 10 пострадали из-за атаки «шахедов» в Киеве, сообщила Киевская городская военная администрация.
«По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе пятилетний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев», — сообщила КГВА.
06:55. Пожары возникли в разных районах Киева. В Днепровском горели верхние этажи 9-этажки, пламя распространилось на крышу.
«Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там горели четырехэтажное офисно-складское здание на площади 2000 кв. м, жилой вагончик и грузовик. В Подольском районе горел 20-й этаж 25-этажки. В Деснянском районе загорелась лесополоса. В Шевченковском – повреждены два автомобиля.
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Мэр столицы Виталий Кличко информировал о семи пострадавших.
В Киевской области пострадали два человека.
«В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома», — отметили спасатели.
Также пожар возник из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия в Броварском районе.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака, ГСЧС, загиблі, киев, кличко, погибшие, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате налета на Киев два человека погибли, есть пострадавшие".