«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом

В результате налета на Киев два человека погибли, есть пострадавшие. Также под ударом была Киевская область.

Дополнено в 07:48. Три человека погибли и 10 пострадали из-за атаки «шахедов» в Киеве, сообщила Киевская городская военная администрация.

«По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе пятилетний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев», — сообщила КГВА.

06:55. Пожары возникли в разных районах Киева. В Днепровском горели верхние этажи 9-этажки, пламя распространилось на крышу.

«Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там горели четырехэтажное офисно-складское здание на площади 2000 кв. м, жилой вагончик и грузовик. В Подольском районе горел 20-й этаж 25-этажки. В Деснянском районе загорелась лесополоса. В Шевченковском – повреждены два автомобиля.

Мэр столицы Виталий Кличко информировал о семи пострадавших.

В Киевской области пострадали два человека.

«В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома», — отметили спасатели.

Также пожар возник из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия в Броварском районе.