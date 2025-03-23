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«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом

Происшествия 07:48   23.03.2025
Оксана Горун
«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом

В результате налета на Киев два человека погибли, есть пострадавшие. Также под ударом была Киевская область.

Дополнено в 07:48. Три человека погибли и 10 пострадали из-за атаки «шахедов» в Киеве, сообщила Киевская городская военная администрация.

«По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе пятилетний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев», — сообщила КГВА.

06:55. Пожары возникли в разных районах Киева. В Днепровском горели верхние этажи 9-этажки, пламя распространилось на крышу.

«Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Удар шахедов по Киеву 23 марта 2025

Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там горели четырехэтажное офисно-складское здание на площади 2000 кв. м, жилой вагончик и грузовик. В Подольском районе горел 20-й этаж 25-этажки. В Деснянском районе загорелась лесополоса. В Шевченковском – повреждены два автомобиля.

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Мэр столицы Виталий Кличко информировал о семи пострадавших.

Удар шахедов по Киеву 23 марта 2025 2

В Киевской области пострадали два человека.

«В 01:33 в с. Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома», — отметили спасатели.

Также пожар возник из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия в Броварском районе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате налета на Киев два человека погибли, есть пострадавшие".