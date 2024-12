Голосіївський район Києва постраждав від ракетного удару РФ, є загиблий (фото)

Вранці 20 грудня армія РФ вдарила ракетами по столиці України. По цілях відпрацювала ППО, проте уламки, що впали на Голосіївський район, спричинили пожежу та суттєві руйнування.

Про загрозу повітряної атаки о 06:39 ранку 20 грудня попередили Повітряні сили ЗСУ. Вони інформували про зліт носія ракети “Кинджал”, російського літака МіГ-31К.

Повітряну тривогу оголосили по всій країні. Слідом ПС ЗСУ попередили про кілька поспіль швидкісних цілей на Київ, а потім – і про балістичні ракети в тому ж напрямку. У столиці пролунала серія вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що працює ППО.

Київська міська військова адміністрація поінформувала про наслідки ракетного удару. Падіння уламків збитих ракет зафіксували в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Голосіївський район.

“У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося п’ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з подальшим загорянням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано”, – повідомили в МВА о 08:29 ранку.

Пізніше Кличко поінформував про дев’ятьох постраждалих і одного загиблого внаслідок атаки на Київ. Чотири людини – в лікарні.

Руйнування також є в інших районах: у Солом’янському спалахнула нежитлова будівля; у Шевченківському – також горіла нежитлова забудова; у Печерському – гараж; у Дніпровському падіння уламків обійшлося без наслідків. Про постраждалих у цих випадках не повідомляють.

Також КМВА поінформувала, що через пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитячих садків.

Нагадаємо, напередодні диктатор РФ Путін на своїй “прямій лінії” запропонував провести “високотехнологічну дуель” XXI століття: визначити в Києві об’єкт, зосередити там усе наявне ППО та ПРО та чекати, коли військовий злочинець вдарить по цьому об’єкту своїм “Орешником”. Цей епізод опублікував у своєму Х президент України Володимир Зеленський та нецензурно прокоментував, ким є російський “лідер”.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довб…б”, – підписав Зеленський.

People are dying, and he thinks it’s “interesting”… Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok