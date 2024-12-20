Live
  • Пт 20.12.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Голосіївський район Києва постраждав від ракетного удару РФ, є загиблий (фото)

Події 10:11   20.12.2024
Оксана Горун
Голосіївський район Києва постраждав від ракетного удару РФ, є загиблий (фото)

Вранці 20 грудня армія РФ вдарила ракетами по столиці України. По цілях відпрацювала ППО, проте уламки, що впали на Голосіївський район, спричинили пожежу та суттєві руйнування.

Про загрозу повітряної атаки о 06:39 ранку 20 грудня попередили Повітряні сили ЗСУ. Вони інформували про зліт носія ракети “Кинджал”, російського літака МіГ-31К.

Повітряну тривогу оголосили по всій країні. Слідом ПС ЗСУ попередили про кілька поспіль швидкісних цілей на Київ, а потім – і про балістичні ракети в тому ж напрямку. У столиці пролунала серія вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що працює ППО.

Київська міська військова адміністрація поінформувала про наслідки ракетного удару. Падіння уламків збитих ракет зафіксували в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Голосіївський район.

Удар по Києву 20.12.2024 Голосіївський район 3

“У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося п’ять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з подальшим загорянням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано”, – повідомили в МВА о 08:29 ранку.

Удар по Києву 20.12.2024 Голосіївський район 4

Пізніше Кличко поінформував про дев’ятьох постраждалих і одного загиблого внаслідок атаки на Київ. Чотири людини – в лікарні.

Удар по Києву 20.12.2024 Голосіївський район 6

Руйнування також є в інших районах: у Солом’янському спалахнула нежитлова будівля; у Шевченківському – також горіла нежитлова забудова; у Печерському – гараж; у Дніпровському падіння уламків обійшлося без наслідків. Про постраждалих у цих випадках не повідомляють.

Також КМВА поінформувала, що через пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитячих садків.

Удар по Києву 20.12.2024 Голосіївський район 2

Нагадаємо, напередодні диктатор РФ Путін на своїй “прямій лінії” запропонував провести “високотехнологічну дуель” XXI століття: визначити в Києві об’єкт, зосередити там усе наявне ППО та ПРО та чекати, коли військовий злочинець вдарить по цьому об’єкту своїм “Орешником”. Цей епізод опублікував у своєму Х президент України Володимир Зеленський та нецензурно прокоментував, ким є російський “лідер”.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довб…б”, – підписав Зеленський.

People are dying, and he thinks it’s “interesting”… Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok

Читайте також: Ситуація у Дворічній: із найближчого села виїжджають люди — РВА (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Жадан повідомив про смерть Олешко – засновниці харківського театру «Арабески»
Жадан повідомив про смерть Олешко – засновниці харківського театру «Арабески»
20.12.2024, 14:46
Нові станції метро і пішохідні зони: мерія затвердила План мобільності Харкова
Нові станції метро і пішохідні зони: мерія затвердила План мобільності Харкова
20.12.2024, 14:15
Два депутати пішли з Харківської міськради: причина
Два депутати пішли з Харківської міськради: причина
20.12.2024, 13:10
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
20.12.2024, 12:33
У Циркуни повернули світло після ударів: були знеструмлені 1,5 тис. абонентів
У Циркуни повернули світло після ударів: були знеструмлені 1,5 тис. абонентів
20.12.2024, 13:35
«Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у свята
«Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у свята
20.12.2024, 12:52

Новини за темою:

17:20
Смертельна ДТП сталася 8 грудня на Харківщині
08:05
Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
17:37
Віртуальний меморіал встановили до Дня ЗСУ на цвинтарі у Харкові
21:11
Загиблий через удар росіян у Куп’янську на Харківщині (доповнено)
21:38
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)

Ви читали новину: «Голосіївський район Києва постраждав від ракетного удару РФ, є загиблий (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 грудня армія РФ вдарила ракетами по столиці України. По цілях відпрацювала ППО, проте уламки, що впали на Голосіївський район, спричинили пожежу та суттєві руйнування".