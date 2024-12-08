Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Смертельна пожежа сталася увечері 7 грудня в Чугуївському районі на Харківщині, повідомили у ДСНС.
Горів приватний будинок у селі Стара Покровка. Пожежа виникла о 20:42.
“Загинув 69-річний чоловік та ще дві людини постраждали. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 м кв. До ліквідації пожежі залучались 2 оперативні підрозділи ДСНС. Її було ліквідовано о 23:55”, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Причину пожежі ще з’ясовують.
Також рятувальники повідомили, що за добу на Харківщині зафіксували одну пожежу через обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася увечері 7 грудня в Чугуївському районі на Харківщині, повідомили у ДСНС".