Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали

Смертельна пожежа сталася увечері 7 грудня в Чугуївському районі на Харківщині, повідомили у ДСНС.

Горів приватний будинок у селі Стара Покровка. Пожежа виникла о 20:42.

“Загинув 69-річний чоловік та ще дві людини постраждали. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 м кв. До ліквідації пожежі залучались 2 оперативні підрозділи ДСНС. Її було ліквідовано о 23:55”, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причину пожежі ще з’ясовують.

Також рятувальники повідомили, що за добу на Харківщині зафіксували одну пожежу через обстріли.