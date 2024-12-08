Live
  • Вс 08.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали

Происшествия 08:05   08.12.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Смертельный пожар случился вечером 7 декабря в Чугуевском районе на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.

Горел частный дом в селе Старая Покровка. Пожар возник в 20:42.

«Погиб 69-летний мужчина, и еще два человека пострадали. Горели конструктивные элементы дома на площади 70 кв. м. К ликвидации пожара привлекались два оперативных подразделения ГСЧС. Он был ликвидирован в 23:55», — написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину возникновения пожара еще выясняют.

Также спасатели сообщили, что за сутки в Харьковской области зафиксировали один пожар из-за обстрелов. Он также случился в Чугуевском районе.

Читайте также: Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 8 декабря: ночной налет «шахедов», фронт
Новости Харькова — главное за 8 декабря: ночной налет «шахедов», фронт
08.12.2024, 08:49
Новости Харькова — главное за 7.12: снаряд взорвался в руке ребенка, обстрелы
Новости Харькова — главное за 7.12: снаряд взорвался в руке ребенка, обстрелы
07.12.2024, 22:05
Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории
08.12.2024, 06:00
Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы
Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы
08.12.2024, 07:51
Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА
Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА
08.12.2024, 08:44
Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света
Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света
07.12.2024, 21:48

Новости по теме:

08:58
ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки
15:18
На Харьковщине на Николая поздравили детей погибших бойцов ГСЧС, ГПСУ и НПУ
07:55
ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом
08:15
В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания
07:41
Сколько возгораний на Харьковщине ликвидировали за сутки, сообщили в ГСЧС

Вы читали новость: «Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился вечером 7 декабря в Чугуевском районе на Харьковщине, сообщили в ГСЧС".