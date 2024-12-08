Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Смертельный пожар случился вечером 7 декабря в Чугуевском районе на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.
Горел частный дом в селе Старая Покровка. Пожар возник в 20:42.
«Погиб 69-летний мужчина, и еще два человека пострадали. Горели конструктивные элементы дома на площади 70 кв. м. К ликвидации пожара привлекались два оперативных подразделения ГСЧС. Он был ликвидирован в 23:55», — написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Причину возникновения пожара еще выясняют.
Также спасатели сообщили, что за сутки в Харьковской области зафиксировали один пожар из-за обстрелов. Он также случился в Чугуевском районе.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился вечером 7 декабря в Чугуевском районе на Харьковщине, сообщили в ГСЧС".