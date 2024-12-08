Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали

Смертельный пожар случился вечером 7 декабря в Чугуевском районе на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.

Горел частный дом в селе Старая Покровка. Пожар возник в 20:42.

«Погиб 69-летний мужчина, и еще два человека пострадали. Горели конструктивные элементы дома на площади 70 кв. м. К ликвидации пожара привлекались два оперативных подразделения ГСЧС. Он был ликвидирован в 23:55», — написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину возникновения пожара еще выясняют.

Также спасатели сообщили, что за сутки в Харьковской области зафиксировали один пожар из-за обстрелов. Он также случился в Чугуевском районе.