Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик
События произошли на Харьковщине после 14:00 в селе Качаловка Богодуховского района, уточнили в ХОВА.
Вследствие взрыва пострадал 12-летний мальчик.
«Устройство, которое ребенок поднял с земли, взорвалось в руке», – объяснили в ХОВА.
Также ситуацию уже прокомментировали и в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
«Пострадавший с множественными осколочными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители», – добавили спасатели.
В ГСЧС призвали жителей области быть максимально внимательными и осторожными, а также – не передвигаться неизвестными грунтовыми дорогами. Спасатели советуют не посещать леса, лесополосы, поля – особенно те, где велись активные боевые действия. А в случае обнаружения неизвестного или подозрительного предмета – сразу же обращаться с находкой ко спасателям или полицейским.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, пожарные, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 17:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли на Харьковщине после 14:00 в селе Качаловка Богодуховского района, уточнили в ХОВА.".