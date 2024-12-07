Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик

События произошли на Харьковщине после 14:00 в селе Качаловка Богодуховского района, уточнили в ХОВА.

Вследствие взрыва пострадал 12-летний мальчик.

«Устройство, которое ребенок поднял с земли, взорвалось в руке», – объяснили в ХОВА.

Также ситуацию уже прокомментировали и в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Пострадавший с множественными осколочными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители», – добавили спасатели.

В ГСЧС призвали жителей области быть максимально внимательными и осторожными, а также – не передвигаться неизвестными грунтовыми дорогами. Спасатели советуют не посещать леса, лесополосы, поля – особенно те, где велись активные боевые действия. А в случае обнаружения неизвестного или подозрительного предмета – сразу же обращаться с находкой ко спасателям или полицейским.