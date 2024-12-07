Невідомий предмет вибухнув у руці: на Харківщині поранений 12-річний хлопчик

Події відбулися на Харківщині після 14:00 у селі Качалівка Богодухівського району, уточнили у ХОВА.

Внаслідок вибуху постраждав 12-річний хлопчик.

“Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці”, – пояснили в ХОВА.

Також ситуацію вже прокоментували і в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“Постраждалого з множинними уламковими пошкодженнями госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці“, – додали рятувальники.

У ДСНС закликали мешканців області бути максимально уважними та обережними, а також – не пересуватися невідомими ґрунтовими дорогами. Рятувальники радять не відвідувати ліси, лісосмуги, поля – особливо ті, де велися активні бойові дії. А у разі виявлення невідомого чи підозрілого предмета – одразу ж звертатися зі знахідкою до рятувальників чи поліцейських.