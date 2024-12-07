Вдень росіяни вдарили двома КАБами по Золочівській громаді – наслідки

Як передає “Зоря”, авіабомби “прилетіли” по Золочівській громаді сьогодні, о 14:20.

“Бомби впали на відкритій місцевості, неподалік села Орішанка“, – пише “Зоря”.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, внаслідок обстрілу руйнувань та постраждалих немає.