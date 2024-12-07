Вдень росіяни вдарили двома КАБами по Золочівській громаді – наслідки
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Як передає “Зоря”, авіабомби “прилетіли” по Золочівській громаді сьогодні, о 14:20.
“Бомби впали на відкритій місцевості, неподалік села Орішанка“, – пише “Зоря”.
За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, внаслідок обстрілу руйнувань та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 15:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як передає “Зоря”, авіабомби “прилетіли” по Золочівській громаді сьогодні, о 14:20.".