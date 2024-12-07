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Вдень росіяни вдарили двома КАБами по Золочівській громаді – наслідки

Події 15:17   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вдень росіяни вдарили двома КАБами по Золочівській громаді – наслідки Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Як передає “Зоря”, авіабомби “прилетіли” по Золочівській громаді сьогодні, о 14:20.

Бомби впали на відкритій місцевості, неподалік села Орішанка“, – пише “Зоря”.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, внаслідок обстрілу руйнувань та постраждалих немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як передає “Зоря”, авіабомби “прилетіли” по Золочівській громаді сьогодні, о 14:20.".