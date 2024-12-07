Днем россияне ударили двумя КАБами по Золочевской громаде – последствия

Как передает «Зоря», авиабомбы «прилетели» по Золочевской громаде сегодня, в 14:20.

«Бомбы упали на открытой местности, недалеко от села Оришанка», – пишет «Зоря».

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, вследствие обстрела разрушений и пострадавших нет.