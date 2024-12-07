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Днем россияне ударили двумя КАБами по Золочевской громаде – последствия

Происшествия 15:17   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Днем россияне ударили двумя КАБами по Золочевской громаде – последствия Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Как передает «Зоря», авиабомбы «прилетели» по Золочевской громаде сегодня, в 14:20.

«Бомбы упали на открытой местности, недалеко от села Оришанка», – пишет «Зоря».

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, вследствие обстрела разрушений и пострадавших нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как передает «Зоря», авиабомбы «прилетели» по Золочевской громаде сегодня, в 14:20.".