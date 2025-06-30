100 ветеранів зможуть пройти реабілітацію у басейнах Харківщини безкоштовно

На реабілітацію у басейнах в обласному бюджеті передбачені 1,3 млн грн щорічно, повідомили у ХОВА.

Кошти обласного бюджету на відшкодування фізкультурно-оздоровчих послуг в оздоровчих закладах регіону захисникам і захисницям України ухвалили на черговій XХХІІІ сесії Харківської облради.

Відтепер заняття з плавання для реабілітації зможуть отримати понад 100 захисників з інвалідністю або ампутацією кінцівок. На ці послуги в обласному бюджеті передбачені 1,3 мільйона гривень щороку. Індивідуальні оздоровчі заняття надаватимуть за путівкою для оздоровлення, яка передбачає не більше 8 занять на місяць для однієї особи, тривалість одного заняття – 1 година.

Для отримання путівки на реабілітацію в басейні захисники та захисниці мають звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради чи військової адміністрації населеного пункту області із відповідною заявою.