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100 ветеранів зможуть пройти реабілітацію у басейнах Харківщини безкоштовно

Суспільство 21:52   30.06.2025
Оксана Якушко
100 ветеранів зможуть пройти реабілітацію у басейнах Харківщини безкоштовно

На реабілітацію у басейнах в обласному бюджеті передбачені 1,3 млн грн щорічно, повідомили у ХОВА.

Кошти обласного бюджету на відшкодування фізкультурно-оздоровчих послуг в оздоровчих закладах регіону захисникам і захисницям України ухвалили на черговій XХХІІІ сесії Харківської облради.

Відтепер заняття з плавання для реабілітації зможуть отримати понад 100 захисників з інвалідністю або ампутацією кінцівок. На ці послуги в обласному бюджеті передбачені 1,3 мільйона гривень щороку. Індивідуальні оздоровчі заняття надаватимуть за путівкою для оздоровлення, яка передбачає не більше 8 занять на місяць для однієї особи, тривалість одного заняття – 1 година.

Для отримання путівки на реабілітацію в басейні захисники та захисниці мають звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради чи військової адміністрації населеного пункту області із відповідною заявою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 21:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На реабілітацію у басейнах в обласному бюджеті передбачені 1,3 млн грн щорічно, повідомили у ХОВА.".