100 ветеранів зможуть пройти реабілітацію у басейнах Харківщини безкоштовно
На реабілітацію у басейнах в обласному бюджеті передбачені 1,3 млн грн щорічно, повідомили у ХОВА.
Кошти обласного бюджету на відшкодування фізкультурно-оздоровчих послуг в оздоровчих закладах регіону захисникам і захисницям України ухвалили на черговій XХХІІІ сесії Харківської облради.
Відтепер заняття з плавання для реабілітації зможуть отримати понад 100 захисників з інвалідністю або ампутацією кінцівок. На ці послуги в обласному бюджеті передбачені 1,3 мільйона гривень щороку. Індивідуальні оздоровчі заняття надаватимуть за путівкою для оздоровлення, яка передбачає не більше 8 занять на місяць для однієї особи, тривалість одного заняття – 1 година.
Для отримання путівки на реабілітацію в басейні захисники та захисниці мають звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради чи військової адміністрації населеного пункту області із відповідною заявою.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: велосипедист не пережив зіткнення
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бассейн, Олег Синегубов, плавание, реабилитация, Харьковская область, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «100 ветеранів зможуть пройти реабілітацію у басейнах Харківщини безкоштовно»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 21:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На реабілітацію у басейнах в обласному бюджеті передбачені 1,3 млн грн щорічно, повідомили у ХОВА.".