900 кажанів кілька років зимували в квартирі в Харкові (відео)

Впродовж декількох років в обшивці балкона однієї з квартир у Харкові зимували кажани, повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.

Зазначається, що кажани не зважали власниці, хоча вона їх і чула. Допоки цього лютого тварини не почали вилазити в середину балкона, а обшивка не почала руйнуватися.

“Власниця квартири знала про наш Центр, тому одразу подзвонила нам та домовилась про нашу співпрацю з ремонтниками. Дуже важливо, щоб під час ремонту наші фахівці були поруч та контролювали як проходять роботи, аби кажанів не травмували та правильно транспортували до Центру”, – йдеться у повідомленні.

Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, працівники Центру перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним. Загалом вдалось врятували більше 900 кажанів.

“На щастя, стан більшості вечірниць був задовільним, тож ми створили умови для закінчення зимівлі у нашій холодній кімнаті та відгодовуємо тих, хто цього потребує”, – додали в Центрі.

