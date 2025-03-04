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Неочікувану знахідку виявили у спиляному в Центральному парку Харкова дереві

Суспільство 21:41   04.03.2025
Олена Нагорна
Неочікувану знахідку виявили у спиляному в Центральному парку Харкова дереві Фото: Центральний парк

Вранці 4 березня в харківському Центральному парку працівники спиляли сухе дерево, яке хилилося на доріжку. У дуплі на них чекала несподівана знахідка.

У дереві знайшла прихисток на зиму пара кажанів, розповіли у пресслужбі Центрального парку. Тваринок передали фахівцям Українського центру реабілітації рукокрилих.

Відео: Центральний парк

У Центрі реабілітації рукокрилих зазначають, що всі 28 видів кажанів України занесені до Червоної книги. Ці тваринки не здатні будувати жодних сховищ самостійно, а використовують те, що дає їм природа. Харків та інші міста з багатоповерховими будівлями приваблюють кажанів, чисельність яких щороку зростає. Тріщини у стінах висоток нагадують рукокрилим печери у скелястих урвищах, у яких вони споконвічно зимували.

Під час осінньої міграції дуже багато кажанів залітає у відчинені вікна будинків, шукаючи тимчасового прихистку. В умовах високих температур та зневоднення вони швидко витрачають свої жирові запаси та гинуть. Про виявлення і живих, і мертвих кажанів просять повідомляти в телеграм/ вайбер за номером 066 305 98 95. Організація приймає виклики з 9:00 до 21:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 21:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 березня в харківському Центральному парку працівники спиляли сухе дерево, яке хилилося на доріжку. У дуплі на них чекала несподівана знахідка.".