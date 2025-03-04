Неожиданную находку обнаружили в спиленном в Центральном парке Харькова дереве
Утром 4 марта в харьковском Центральном парке работники спилили сухое дерево, которое клонилось на дорожку. В дупле их ждала неожиданная находка.
В дереве нашла приют на зиму пара летучих мышей, рассказали в пресс-службе Центрального парка. Животных передали специалистам из Украинского центра реабилитации рукокрылых.
Видео: Центральный парк
В Центре реабилитации рукокрылых отмечают, что все 28 видов летучих мышей Украины занесены в Красную книгу. Эти животные не способны строить никаких убежищ самостоятельно, а используют то, что дает им природа. Харьков и другие города с многоэтажными зданиями привлекают летучих мышей, численность которых ежегодно растет. Трещины в стенах высоток напоминают рукокрылым пещеры в скалистых обрывах, в которых они изначально зимовали.
Во время осенней миграции очень много летучих мышей залетает в открытые окна домов, ища временного убежища. В условиях высоких температур и обезвоживания они быстро тратят свои жировые запасы и погибают. Об обнаружении и живых, и мертвых летучих мышей просят сообщать в Telegram/ Viber по номеру 066 305 98 95. Организация принимает вызовы с 9:00 до 21:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: летучие мыши, новости Харькова, центр реабилитации рукокрылых, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 марта в харьковском Центральном парке работники спилили сухое дерево, которое клонилось на дорожку. В дупле их ждала неожиданная находка.".