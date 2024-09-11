Харьковчан просят закрывать окна: в одну квартиру залетели сотни летучих мышей

Август и сентябрь — месяцы осенней миграции летучих мышей, поэтому очень часто в этот период они случайно попадают в человеческие дома, предупреждают в харьковском Центре реабилитации рукокрылых.

Чтобы избежать неудобств для себя и предотвратить попадание рукокрылых в «ловушки», в организации призывают не оставлять окна открытыми ночью и во время своего отсутствия в помещении или же ставить сетки.

Жильцы одной из квартир в Харькове этого не сделали, и в нее залетели сотни летучих мышей. Они забрались во все места, где могли спрятаться, — в раковину, диван и другую мебель, а также в зимнюю обувь. Около половины рукокрылых погибли до того, как на помощь приехали представители Центра. 195 рыжих вечерниц удалось спасти, их выпустили в дикую природу.

Видео: Центр реабилитации рукокрылых/Facebook

В Центре подчеркивают, что все виды летучих мышей Украины занесены в Красную Книгу, поэтому призывают не становиться причиной гибели исчезающих животных. Если летучая мышь таки попала в помещение, ее прежде всего не надо бояться, а следует придерживаться следующих инструкций:

1. Откройте окно и тряпкой (полотенцем) направьте полет летучей мыши на улицу или дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить животное с помощью предметов — это может его травмировать или даже привести к гибели.

2. Если летучая мышь села на поверхность, возьмите плотные перчатки или ткань (полотенце) и попробуйте поймать ее. Или накройте животное коробкой и продавите картонку между ним и поверхностью так, чтобы он оказался внутри. Тщательно закройте коробку и сделайте отверстия для воздуха.

Об обнаружении и живых, и мертвых летучих мышей просят сообщать в Telegram/ Viber по номеру 066 305 98 95. Организация принимает вызовы с 9:00 до 21:00.