Харьковчан просят закрывать окна: в одну квартиру залетели сотни летучих мышей
Август и сентябрь — месяцы осенней миграции летучих мышей, поэтому очень часто в этот период они случайно попадают в человеческие дома, предупреждают в харьковском Центре реабилитации рукокрылых.
Чтобы избежать неудобств для себя и предотвратить попадание рукокрылых в «ловушки», в организации призывают не оставлять окна открытыми ночью и во время своего отсутствия в помещении или же ставить сетки.
Жильцы одной из квартир в Харькове этого не сделали, и в нее залетели сотни летучих мышей. Они забрались во все места, где могли спрятаться, — в раковину, диван и другую мебель, а также в зимнюю обувь. Около половины рукокрылых погибли до того, как на помощь приехали представители Центра. 195 рыжих вечерниц удалось спасти, их выпустили в дикую природу.
Видео: Центр реабилитации рукокрылых/Facebook
В Центре подчеркивают, что все виды летучих мышей Украины занесены в Красную Книгу, поэтому призывают не становиться причиной гибели исчезающих животных. Если летучая мышь таки попала в помещение, ее прежде всего не надо бояться, а следует придерживаться следующих инструкций:
1. Откройте окно и тряпкой (полотенцем) направьте полет летучей мыши на улицу или дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить животное с помощью предметов — это может его травмировать или даже привести к гибели.
2. Если летучая мышь села на поверхность, возьмите плотные перчатки или ткань (полотенце) и попробуйте поймать ее. Или накройте животное коробкой и продавите картонку между ним и поверхностью так, чтобы он оказался внутри. Тщательно закройте коробку и сделайте отверстия для воздуха.
Об обнаружении и живых, и мертвых летучих мышей просят сообщать в Telegram/ Viber по номеру 066 305 98 95. Организация принимает вызовы с 9:00 до 21:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: летучая мышь, Харьков, центр реабилитации рукокрылых;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 22:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Август и сентябрь — месяцы осенней миграции летучих мышей, поэтому очень часто в этот период они случайно попадают в человеческие дома, предупреждают в харьковском Центре реабилитации рукокрылых.".