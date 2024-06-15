Беби-бум в Харькове: родились 19 летучих мышей, еще четыре самки – беременные
В Центре реабилитации рукокрылых в Харькове – беби-бум. Родились 19 летучих мышей.
«Сейчас они находятся под опекой их мам. Мамы находятся под нашим пристальным наблюдением. Поскольку они на специальном питании», – рассказали в Центре.
Там добавили, что еще четыре самки – беременные.
«Сейчас в Центре постоянно находится более сотни рукокрылых, у этих животных травмы и они не могут самостоятельно жить в природе. Родившиеся малыши здоровы, когда они вырастут их, выпустят», — добавили работники Центра.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 08:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре реабилитации рукокрылых в Харькове – беби-бум. Родились 19 летучих мышей.".