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Беби-бум в Харькове: родились 19 летучих мышей, еще четыре самки – беременные

Общество 08:11   15.06.2024
Виктория Яковенко
Беби-бум в Харькове: родились 19 летучих мышей, еще четыре самки – беременные

В Центре реабилитации рукокрылых в Харькове – беби-бум. Родились 19 летучих мышей.

«Сейчас они находятся под опекой их мам. Мамы находятся под нашим пристальным наблюдением. Поскольку они на специальном питании», – рассказали в Центре.

Там добавили, что еще четыре самки – беременные.

«Сейчас в Центре постоянно находится более сотни рукокрылых, у этих животных травмы и они не могут самостоятельно жить в природе. Родившиеся малыши здоровы, когда они вырастут их, выпустят», — добавили работники Центра.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре реабилитации рукокрылых в Харькове – беби-бум. Родились 19 летучих мышей.".