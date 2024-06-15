Беби-бум в Харькове: родились 19 летучих мышей, еще четыре самки – беременные

В Центре реабилитации рукокрылых в Харькове – беби-бум. Родились 19 летучих мышей.

«Сейчас они находятся под опекой их мам. Мамы находятся под нашим пристальным наблюдением. Поскольку они на специальном питании», – рассказали в Центре.

Там добавили, что еще четыре самки – беременные.

«Сейчас в Центре постоянно находится более сотни рукокрылых, у этих животных травмы и они не могут самостоятельно жить в природе. Родившиеся малыши здоровы, когда они вырастут их, выпустят», — добавили работники Центра.