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Спасенные на Купянском направлении оленята прибыли в экопарк Харькова (видео)

Общество 09:31   11.06.2024
Оксана Горун
Спасенные на Купянском направлении оленята прибыли в экопарк Харькова (видео)

Двух оленят из зоны боевых действий передали на попечение специалистам в экопарк. 

Оленят в экопарк доставили полицейские из Купянского района Харьковщины.

«Этих животных им на блокпост принес мужчина, нашедший малышей в кустах. У одного оленя ранены лапки, другой – здоров. Сейчас малыши находятся в нашем центре спасения животных «Добрый дом», здесь их сразу накормили и обработали их раны. Теперь за оленятами пристально наблюдают и заботятся наши специалисты», — сообщила пресс-служба харьковского экопарка.

Напомним, двух маленьких оленят нашел житель Купянского района на территории собственного домовладения — в зарослях и принес на блокпост в Купянском районе. Полицейские их напоили и доставили к специалистам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 09:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух оленят из зоны боевых действий передали на попечение специалистам в экопарк".