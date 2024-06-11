Спасенные на Купянском направлении оленята прибыли в экопарк Харькова (видео)
Двух оленят из зоны боевых действий передали на попечение специалистам в экопарк.
Оленят в экопарк доставили полицейские из Купянского района Харьковщины.
«Этих животных им на блокпост принес мужчина, нашедший малышей в кустах. У одного оленя ранены лапки, другой – здоров. Сейчас малыши находятся в нашем центре спасения животных «Добрый дом», здесь их сразу накормили и обработали их раны. Теперь за оленятами пристально наблюдают и заботятся наши специалисты», — сообщила пресс-служба харьковского экопарка.
Напомним, двух маленьких оленят нашел житель Купянского района на территории собственного домовладения — в зарослях и принес на блокпост в Купянском районе. Полицейские их напоили и доставили к специалистам.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, олени, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух оленят из зоны боевых действий передали на попечение специалистам в экопарк".