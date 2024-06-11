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Врятовані на Куп’янському напрямку оленята прибули до екопарку Харкова (відео)

Репортаж 09:31   11.06.2024
Оксана Горун
Врятовані на Куп’янському напрямку оленята прибули до екопарку Харкова (відео)

Двох оленят із зони бойових дій передали під опіку фахівцям екопарку. 

Оленят до екопарку доставили поліціянти з Куп’янського району Харківщини.

“Цих тварин їм на блокпост приніс чоловік, який знайшов малюків у кущах. В одного оленя поранені лапки, інший – здоровий. Зараз малеча перебуває в нашому центрі порятунку тварин “Добрий дім”, тут їх одразу нагодували та обробили їхні рани. Тепер за оленятами пильно спостерігають та піклуються наші фахівці”, – повідомила пресслужба харківського екопарку.

Нагадаємо, двох маленьких оленят знайшов мешканець Куп’янського району на території власного домоволодіння — у чагарниках і приніс на блокпост у Куп’янському районі. Поліціянти їх напоїли та доставили спеціалістам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 09:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох оленят із зони бойових дій передали під опіку фахівцям екопарку".