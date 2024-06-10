Поліціянти передали в екопарк двох косуль, яких врятували під Куп’янськом

Двох маленьких косуль знайшов мешканець Куп’янського району на території власного домоволодіння – у чагарниках і приніс на блокпост.

“9 червня до одного з блокпостів Купʼянського району, де несуть службу поліцейські Харківщини разом з колегами з Луганщини, чоловік привіз коробку з двома маленькими косулями. Одна з косуль з пораненими задніми лапками, інша – здорова. Чоловік знайшов їх в хащах власного домоволодіння. Не знаючи, що з ними робити далі, привіз і передав поліцейським“, – повідомили в телеграмі ГУНП у Луганській області.

Поліціянти напоїли малечу та передали їх у харківський екопарк.

“Дякуємо людям за те, що не залишилися байдужими”, – зазначили у ГУНП.