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Поліціянти передали в екопарк двох косуль, яких врятували під Куп’янськом

Суспільство 09:33   10.06.2024
Оксана Горун
Поліціянти передали в екопарк двох косуль, яких врятували під Куп’янськом

Двох маленьких косуль знайшов мешканець Куп’янського району на території власного домоволодіння – у чагарниках і приніс на блокпост.

9 червня до одного з блокпостів Купʼянського району, де несуть службу поліцейські Харківщини разом з колегами з Луганщини, чоловік привіз коробку з двома маленькими косулями. Одна з косуль з пораненими задніми лапками, інша – здорова. Чоловік знайшов їх в хащах власного домоволодіння. Не знаючи, що з ними робити далі, привіз і передав поліцейським“, – повідомили в телеграмі ГУНП у Луганській області.

маленька козуля

Поліціянти напоїли малечу та передали їх у харківський екопарк.

“Дякуємо людям за те, що не залишилися байдужими”, – зазначили у ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох маленьких косуль знайшов мешканець Куп’янського району на території власного домоволодіння – у чагарниках і приніс на блокпост".