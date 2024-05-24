Російська пропаганда не знала, в чому звинуватити “Kraken”, і вигадала лосеня
Пропагандисти з РФ вимучують несамовиті історії про українських “нацистів”. Цього разу бійцям спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” приписали вбивство гранатою лосеня. Для фейку використали фото тварини, яка загинула в зоні відчуження у Чорнобилі.
Черговий російський фейк викрили спеціалісти Харківського антикорупційного центру.
“Російські пропагандисти повідомили несамовиту історію про те, що начебто у Харкові біля місця дислокації спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” виявили покаліченого лосеня. Буцімто його поранило вибухом гранати – довелося витягти багато уламків, що не були схожі на снарядні. Але, на жаль, попри допомогу, лосеня загинуло”, – описали вони пропагандистську байку.
Звісно, з вигаданої історії росіяни зробили далекосяжні прогнози про те, що наступними жертвами після лосеня можуть стати місцеві жителі. Але є одне велике АЛЕ.
“Фотографії, використані росіянами, мають стосунок до подій на Київщині, у зоні відчуження у Чорнобилі. Там дійсно знайшли лосеня, якого намагалися урятувати протягом п’яти днів, але воно, на жаль, загинуло. Як повідомляє “Telegraf”, у лосеняти був поганий стан та серйозні проблеми з травленням. Дитинча знайшли військові 13 травня у зоні відчуження, його мати підірвалась на російській міні. Військові звернулись до волонтерів та попросили врятувати тварину. Уже на той момент було відомо, що стан лосеняти погіршується. Його намагалися врятувати українські ветеринари та лікар диких тварин з Америки“, – повідомили в ХАЦ.
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Але в лосеня, яке постраждало на Київщині, швидко погіршився стан. Аналізи показали, що воно не може засвоювати мікроелементи. 20 травня тварина померла.
“Цей фейк – один із низки, які російські пропагандисти штампують роками, щодо розлюднення військових ЗСУ та конкретно бійців спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”, – наголосили в ХАЦ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, лось, новини Харкова, пропаганда, фейк, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пропагандисти з РФ вимучують несамовиті історії про українських “нацистів”. Цього разу бійцям спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” приписали вбивство гранатою лосеня. Для фейку використали фото тварини, яка загинула в зоні відчуження у Чорнобилі".