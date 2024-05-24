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Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка

Общество 09:41   24.05.2024
Оксана Горун
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка

Пропагандисты из РФ вымучивают душераздирающие истории об украинских «нацистах». На сей раз бойцам спецподразделения ГУР МО «Kraken» приписали убийство гранатой лосенка. Для фейка использовали фото животного, которое погибло в зоне отчуждения в Чернобыле.

Очередной российский фейк разоблачили специалисты Харьковского антикоррупционного центра.

«Российские пропагандисты сообщили исступленную историю о том, что якобы в Харькове у места дислокации спецподразделения ГУР МО «Кракен» обнаружили искалеченного лосенка. Якобы его ранило взрывом гранаты – пришлось извлечь много обломков, не похожих на снарядные. Но, к сожалению, несмотря на помощь, лосенок погиб», — описали они пропагандистскую басню.

фейк россиян про лосенка
Скриншот

Естественно, из выдуманной истории россияне сделали далекоидущие прогнозы о том, что следующими жертвами после лосенка могут стать местный жители. Но есть одно большое НО.

«Фотографии, использованные россиянами, имеют отношение к событиям в Киевской области, в зоне отчуждения в Чернобыле. Там действительно нашли лосенка, которого пытались спасти в течение пяти дней, но он, к сожалению, погиб. Как сообщает “Telegraf”, у лосенка было плохое состояние и серьезные проблемы с пищеварением. Детеныша нашли военные 13 мая в зоне отчуждения, его мать подорвалась на российской мине. Военные обратились к волонтерам и попросили спасти животных. Уже на тот момент было известно, что состояние лосенка ухудшается. Его пытались спасти украинские ветеринары и врач диких животных из Америки», — сообщили в ХАЦ.

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Но у лосенка, пострадавшего на Киевщине, быстро ухудшилось состояние. Анализы показали, что он не может усваивать микроэлементы. 20 мая животное скончалось.

«Этот фейк – один из ряда, которые российские пропагандисты штампуют годами для расчеловечения военных ВСУ и конкретно бойцов спецподразделения ГУР МО «Кракен», — подчеркнули в ХАЦ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропагандисты из РФ вымучивают душераздирающие истории об украинских «нацистах». На сей раз бойцам спецподразделения ГУР МО «Kraken» приписали убийство гранатой лосенка. Для фейка использовали фото животного, которое погибло в зоне отчуждения в Чернобыле".