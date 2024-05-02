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Россияне разгоняют фейк о «пустых рынках Харькова» — SPRAVDI

Общество 12:46   02.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне разгоняют фейк о «пустых рынках Харькова» — SPRAVDI

Новости о том, что «в Харькове на рынках не осталось продавцов» – очередной вражеский фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

Российские Telegram-каналы распространили информацию, что Центральный рынок города – пустой. Людей очень мало, а товары никто не покупает. Мол, это связано с тем, что предприниматели массово уезжают из города в тыловые области Украины.

«Правда: Харьков действительно страдает от российских террористических обстрелов, но массового бегства населения из города нет, как нет и паники. По словам Игоря Терехова, сегодня население города остается на том же уровне, что и до массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Некоторые харьковчане действительно избегают массовых скоплений, ведь очередной удар враг может нанести в любой момент, а его целью может стать любой гражданский объект», — объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новости о том, что «в Харькове на рынках не осталось продавцов» – очередной вражеский фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.".