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Буданов отреагировал на свое «убийство под Харьковом»

Политика 11:28   22.04.2024
Оксана Горун
Буданов отреагировал на свое «убийство под Харьковом» reuters

В интервью «ВВС Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал очередной российский фейк.

«Мне вчера сказали, что недавно вбросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: «Когда говорят постоянно, что кто-то умер – то человек будет долго жить». Ну значит, так и будет со мной. Они меня позавчера, как говорится, снова «убили». А я сижу сейчас перед вами. Варианты, что я голограмма, думаю, мы с вами все же отвергаем», — сказал Буданов в интервью.

При этом он подтвердил, что на него было около десятка реальных покушений.

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«Там они сейчас планируют кое-что, но, как и в прошлые разы, все у них не получится», — отметил начальник ГУР.

Отвечая на вопрос, чего он боится, Буданов заявил: «Как верующий человек, я боюсь, скажем так, Бога. Пожалуй, это единственное».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью «ВВС Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал очередной российский фейк".