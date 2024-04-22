Буданов отреагировал на свое «убийство под Харьковом»

В интервью «ВВС Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал очередной российский фейк.

«Мне вчера сказали, что недавно вбросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: «Когда говорят постоянно, что кто-то умер – то человек будет долго жить». Ну значит, так и будет со мной. Они меня позавчера, как говорится, снова «убили». А я сижу сейчас перед вами. Варианты, что я голограмма, думаю, мы с вами все же отвергаем», — сказал Буданов в интервью.

При этом он подтвердил, что на него было около десятка реальных покушений.

«Там они сейчас планируют кое-что, но, как и в прошлые разы, все у них не получится», — отметил начальник ГУР.

Отвечая на вопрос, чего он боится, Буданов заявил: «Как верующий человек, я боюсь, скажем так, Бога. Пожалуй, это единственное».