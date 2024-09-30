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Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал

Общество 09:48   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал

Накануне в харьковских пабликах завирусилось фото начальника ГУР МО. Как утверждают авторы, вместе с мужчиной в военной форме Кирилл Буданов побывал в одном из городских супермаркетов.

Сок, вода, соусы и майонез – с такой продуктовой корзиной заметили Кирилла Буданова в харьковском супермаркете. Он был одет в черную форму, улыбался и общался с мужчиной в военной форме ВСУ.

Фото: t.me/paw_ibash

«Буданов сегодня произвел фурор в одном из харьковских «Классов». Красава, но майонез осуждаю», — прокомментировал фото харьковский журналист и волонтер Павел Федосенко.

Цель визита Буданова в Харьков на данный момент неизвестна. Ранее в telegram-каналах постили видео, где якобы Буданов идет в сопровождении воинов Сил обороны на позиции подразделений ГУР в Харьковской области. Однако на видео он снят со спины. Ссылаясь на собственные источники в Силах обороны, издание «РБК-Украина» подтвердило, что днем ранее начальник ГУР побывал на позициях в Харьковской области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в харьковских пабликах завирусилось фото начальника ГУР МО. Как утверждают авторы, вместе с мужчиной в военной форме Кирилл Буданов побывал в одном из городских супермаркетов".