Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал

Накануне в харьковских пабликах завирусилось фото начальника ГУР МО. Как утверждают авторы, вместе с мужчиной в военной форме Кирилл Буданов побывал в одном из городских супермаркетов.

Сок, вода, соусы и майонез – с такой продуктовой корзиной заметили Кирилла Буданова в харьковском супермаркете. Он был одет в черную форму, улыбался и общался с мужчиной в военной форме ВСУ.

«Буданов сегодня произвел фурор в одном из харьковских «Классов». Красава, но майонез осуждаю», — прокомментировал фото харьковский журналист и волонтер Павел Федосенко.

Цель визита Буданова в Харьков на данный момент неизвестна. Ранее в telegram-каналах постили видео, где якобы Буданов идет в сопровождении воинов Сил обороны на позиции подразделений ГУР в Харьковской области. Однако на видео он снят со спины. Ссылаясь на собственные источники в Силах обороны, издание «РБК-Украина» подтвердило, что днем ранее начальник ГУР побывал на позициях в Харьковской области.