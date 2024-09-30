Буданов “засвітився” в харківському супермаркеті: що купував

Напередодні в харківських пабліках завірусилося фото начальника ГУР МО. Як стверджують автори, разом із чоловіком у військовій формі Кирило Буданов побував в одному із міських супермаркетів.

Сік, вода, соуси та майонез – із таким продуктовим кошиком помітили Кирила Буданова в харківському супермаркеті. Він був одягнений у чорну форму, посміхався та спілкувався з чоловіком у військовій формі ЗСУ.

“Буданов сьогодні спричинив фурор в одному з харківських “Класів”. Красава, але майонез засуджую”, – прокоментував фото харківський журналіст та волонтер Павло Федосенко.

Мета візиту Буданова до Харкова наразі невідома. Раніше у телеграм-каналах постили відео, де нібито Буданов іде у супроводі воїнів Сил оборони на позиції підрозділів ГУР у Харківській області. Однак на відео його знято зі спини. Посилаючись на власні джерела у Силах оборони, видання “РБК-Україна” підтвердило, що днем ​​раніше начальник ГУР побував на позиціях у Харківській області.