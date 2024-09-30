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Буданов “засвітився” в харківському супермаркеті: що купував

Суспільство 09:48   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Буданов “засвітився” в харківському супермаркеті: що купував Фото: gur.gov.ua

Напередодні в харківських пабліках завірусилося фото начальника ГУР МО. Як стверджують автори, разом із чоловіком у військовій формі Кирило Буданов побував в одному із міських супермаркетів.

Сік, вода, соуси та майонез – із таким продуктовим кошиком помітили Кирила Буданова в харківському супермаркеті. Він був одягнений у чорну форму, посміхався та спілкувався з чоловіком у військовій формі ЗСУ.

Фото: t.me/paw_ibash

“Буданов сьогодні спричинив фурор в одному з харківських “Класів”. Красава, але майонез засуджую”, – прокоментував фото харківський журналіст та волонтер Павло Федосенко.

Мета візиту Буданова до Харкова наразі невідома. Раніше у телеграм-каналах постили відео, де нібито Буданов іде у супроводі воїнів Сил оборони на позиції підрозділів ГУР у Харківській області. Однак на відео його знято зі спини. Посилаючись на власні джерела у Силах оборони, видання “РБК-Україна” підтвердило, що днем ​​раніше начальник ГУР побував на позиціях у Харківській області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 09:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні в харківських пабліках завірусилося фото начальника ГУР МО. Як стверджують автори, разом із чоловіком у військовій формі Кирило Буданов побував в одному із міських супермаркетів.".