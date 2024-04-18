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Сырский и Буданов погибли под Харьковом: новый фейк от РФ

Общество 10:41   18.04.2024
Оксана Горун
Сырский и Буданов погибли под Харьковом: новый фейк от РФ Фото: ЦСКиИБ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил об очередном вранье российских пропагандистов. Они в который раз «убили» Буданова и «замахнулись» на главкома ВСУ Сырского — на сей раз под Харьковом.

«Ложь: в результате ракетного удара российских войск по Чугуеву на Харьковщине ликвидирован главком ВСУ Сырский и глава Главного управления разведки Буданов. Эту новость тиражируют прокремлевские telegram-мусорки. Правда: на самом деле сообщения фейкоделов о «ликвидации» представителей высшего украинского командования появляются в соцсетях регулярно с 2022 года. На этот раз – это еще и часть кампании по нагнетанию истерии по ситуации в Харькове», — прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций.

Там напомнили, что и прежде пропагандисты не раз распространяли фейки о Буданове (его, по данным Центра, «убивали» минимум дважды — в мае и августе 2023 года). Также «ликвидировали в своем воображении» россияне и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и других украинских генералов.

«Каждый раз эти сообщения опровергали сами же россияне, как и в этом случае – часть россМИ уже успела все списать на ошибку. На самом деле это не «ошибки», а целенаправленная кампания по деморализации украинских военных и гражданских путем провоцирования эмоциональных «качелей», — предупредили борцы с российскими ИПсО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредил об очередном вранье российских пропагандистов. Они в который раз «убили» Буданова и «замахнулись» на главкома ВСУ Сырского — на сей раз под Харьковом".