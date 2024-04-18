Сирський і Буданов загинули під Харковом: новий фейк від РФ
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про чергову брехню російських пропагандистів. Вони вкотре “вбили” Буданова та “замахнулися” на головкома ЗСУ Сирського – цього разу під Харковом.
“Брехня: в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ Сирського та очільника Головного управління розвідки Буданова. Цю новину тиражують прокремлівські телеграм-сміттярки. Правда: насправді повідомлення фейкоробів про «ліквідацію» представників вищого українського командування з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу – це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові“, – прокоментували в Центрі стратегічних комунікацій.
Там нагадали, що й раніше пропагандисти не раз поширювали фейки про Буданова (його, за даними Центру, “вбивали” щонайменше двічі – у травні та серпні 2023 року). Також “ліквідували у своїй уяві” росіяни й колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, й інших українських генералів.
“Щоразу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, як і в цьому випадку – частина росЗМІ вже встигла все списати на “помилку”. Насправді це не “помилки”, а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних “гойдалок”, — попередили борці із російськими ІПсО.
Читайте також: Начальник Нацполіції Харківщини заявив, що його співробітники не пакують речі
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: буданов, новини Харкова, сырский, фейк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сирський і Буданов загинули під Харковом: новий фейк від РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про чергову брехню російських пропагандистів. Вони вкотре “вбили” Буданова та “замахнулися” на головкома ЗСУ Сирського – цього разу під Харковом".