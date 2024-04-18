Сирський і Буданов загинули під Харковом: новий фейк від РФ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про чергову брехню російських пропагандистів. Вони вкотре “вбили” Буданова та “замахнулися” на головкома ЗСУ Сирського – цього разу під Харковом.

“Брехня: в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ Сирського та очільника Головного управління розвідки Буданова. Цю новину тиражують прокремлівські телеграм-сміттярки. Правда: насправді повідомлення фейкоробів про «ліквідацію» представників вищого українського командування з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу – це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові“, – прокоментували в Центрі стратегічних комунікацій.

Там нагадали, що й раніше пропагандисти не раз поширювали фейки про Буданова (його, за даними Центру, “вбивали” щонайменше двічі – у травні та серпні 2023 року). Також “ліквідували у своїй уяві” росіяни й колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, й інших українських генералів.

“Щоразу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, як і в цьому випадку – частина росЗМІ вже встигла все списати на “помилку”. Насправді це не “помилки”, а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних “гойдалок”, — попередили борці із російськими ІПсО.