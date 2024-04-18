Начальник Нацполіції Харківщини заявив, що його співробітники не пакують речі
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко підкреслив, що в соцмережах розповсюджують панічні заклики, він також отримує повідомлення від російських ІПсОшників.
“У соціальних мережах розповсюджуються панікерські заклики. СМС приходять в телеграм та інших месенджерах. В деяких телеграм-каналах розповсюджується брехлива інформація про те що поліція залишає місця несення служби, пакує речі. Відповідаю: пакуємо колаборантів і босяків. І будемо це робити в рамках чинного законодавства; місця служби не залишаємо і не залишимо. З певною періодичністю міняємо локації в прикордонних і прифронтових районах, бо по поліцейським ці… також б’ють; Дворічанської поліції це також стосується – вони на місці, як були вчора і позавчора”, – повідомив Володимир Тимошко.
Він також показав зразок того, як відповідає на повідомлення у месенджерах, які розповсюджують для створення паніки в Харкові організатори російської ІПсО.
“Поліція не виходила з 24.02 і не вийде зараз. В разі необхідності вступала в бої та буде вступати. Поліція – складова сил оборони. Ці… не дочекаються”, — наголосив Тимошко.
Він прокоментував і наполегливі чутки про якесь “оточення Харкова”.
“Що стосується оточення: йде війна і плани ворога знає лише ВОРОГ. Можливо все. В голову їм не залізеш. Головне інше: що будемо робити ми. А ми будемо битись як і бились, ми будемо захищатись і будемо далі звільняти захоплені ворогом наші землі. Для нас з 24.02 нічого не змінилось. Змінилось для ворога – їх стало менше. Змінилось для зрадників і колаборантів – їх також стало менше. Не розповсюджуйте дурниць, перевіряйте інформацію”, – підкреслив начальник ГУНП у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 08:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко підкреслив, що в соцмережах розповсюджують панічні заклики, він також отримує повідомлення від російських ІПсОшників".