Начальник Нацполіції Харківщини заявив, що його співробітники не пакують речі

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко підкреслив, що в соцмережах розповсюджують панічні заклики, він також отримує повідомлення від російських ІПсОшників.

“У соціальних мережах розповсюджуються панікерські заклики. СМС приходять в телеграм та інших месенджерах. В деяких телеграм-каналах розповсюджується брехлива інформація про те що поліція залишає місця несення служби, пакує речі. Відповідаю: пакуємо колаборантів і босяків. І будемо це робити в рамках чинного законодавства; місця служби не залишаємо і не залишимо. З певною періодичністю міняємо локації в прикордонних і прифронтових районах, бо по поліцейським ці… також б’ють; Дворічанської поліції це також стосується – вони на місці, як були вчора і позавчора”, – повідомив Володимир Тимошко.

Він також показав зразок того, як відповідає на повідомлення у месенджерах, які розповсюджують для створення паніки в Харкові організатори російської ІПсО.

“Поліція не виходила з 24.02 і не вийде зараз. В разі необхідності вступала в бої та буде вступати. Поліція – складова сил оборони. Ці… не дочекаються”, — наголосив Тимошко.

Він прокоментував і наполегливі чутки про якесь “оточення Харкова”.

“Що стосується оточення: йде війна і плани ворога знає лише ВОРОГ. Можливо все. В голову їм не залізеш. Головне інше: що будемо робити ми. А ми будемо битись як і бились, ми будемо захищатись і будемо далі звільняти захоплені ворогом наші землі. Для нас з 24.02 нічого не змінилось. Змінилось для ворога – їх стало менше. Змінилось для зрадників і колаборантів – їх також стало менше. Не розповсюджуйте дурниць, перевіряйте інформацію”, – підкреслив начальник ГУНП у Харківській області.