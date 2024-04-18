Начальник Нацполиции Харьковщины заявил, что его сотрудники не пакуют вещи

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подчеркнул, что в соцсетях распространяют панические призывы, он тоже получает сообщения от российских ИПсОшников.

«В социальных сетях распространяются паникерские призывы. СМС приходят в телеграмм и других мессенджерах. В некоторых телеграмм-каналах распространяется лживая информация о том, что полиция покидает места несения службы, упаковывает вещи. Отвечаю: упаковываем коллаборантов и босяков. И будем это делать в рамках действующего законодательства; места службы не оставляем и не оставим. С определенной периодичностью меняем локации в приграничных и прифронтовых районах, потому что по полицейским эти… тоже бьют; Двуречанской полиции это также касается — они на месте, как были вчера и позавчера», — сообщил Владимир Тимошко.

Он также показал образец того, как отвечает на сообщения в мессенджерах, которые распространяют для создания паники в Харькове организаторы российской ИПсО.

«Полиция Харьковщины не выходила с 24:02 и не выйдет сейчас. В случае необходимости вступала в бои и будет вступать. Полиция – составляющая Сил обороны. Эти… не дождутся», — подчеркнул Тимошко.

Он прокомментировал и настойчивые слухи о неком «окружении Харькова».

«Что касается окружения: идет война и планы врага знает только ВРАГ. Возможно, все. В голову им не влезешь. Главное другое: что будем делать мы. А мы будем сражаться, как и сражались, мы будем защищаться и будем дальше освобождать захваченные врагом наши земли. Для нас с 24.02 ничего не изменилось. Изменилось для врага – их стало меньше. Изменилось для предателей и коллаборантов – их тоже стало меньше. Не распространяйте глупостей, проверяйте информацию», — заявил начальник ГУНП в Харьковской области.