Буданов відреагував на своє “вбивство під Харковом”

В інтерв’ю ВВС Україна начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував черговий російський фейк.

“Мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся у свій час казала: “Коли кажуть постійно, що хтось вмер – то та людина буде довго жити”. Ну, значить, так і буде зі мною. Вони мене позавчора, як то кажуть, знову “вбили”. А я сиджу зараз перед вами. Варіанти, що я голограма, думаю, ми з вами все ж таки відкидаємо”, – сказав Буданов.

При цьому він підтвердив, що на нього було близько десятка реальних замахів.

“Там вони зараз планують дещо, але, як і минулі рази, все в них не вийде”, – зазначив начальник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чого він боїться, Буданов заявив: ” Як віруюча людина, я боюся, скажімо так, Бога. Мабуть, це єдине”.