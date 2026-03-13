Когда в Белом доме замигает красная лампочка для Трампа — Фурса
Рынки остаются главным фактором, который может оказывать влияние на поведение Трампа. Уже дважды за последний год мы видели, как при достижении определенного критического предела на рынках в Белом доме начинает мигать красная лампочка, после которой президент США сдает назад. Главный вопрос, всегда ли Трамп может успеть сдать назад до того момента, когда станет слишком поздно. Может ли он попасть в определенный момент в ловушку, в которую ловят обезьян, которые никак не могут позволить себе расстаться с бананом… Та самая красная лампочка в Белом доме, похоже, начинает мигать, когда доходность 30-летних казначейских обязательств доползает до отметки в 5%. И вот к концу этой недели доходность там плавно выросла до 4,9%. Намекая, что Трампу пора собирать вещи и убираться с Ближнего Востока.
Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 13:31