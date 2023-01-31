Боевые действия все увидят весной — Кирби о войне в Украине
Фото: АР
Решение по танкам действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На самом деле это один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности Украины, когда погода улучшится, и россияне попытаются перейти в наступление.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 07:59;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение по танкам действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На…".