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Боевые действия все увидят весной — Кирби о войне в Украине

Мир 07:59   31.01.2023
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Боевые действия все увидят весной — Кирби о войне в Украине Фото: АР

Решение по танкам действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На самом деле это один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности Украины, когда погода улучшится, и россияне попытаются перейти в наступление.

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям

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  • Категории: Мир, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 07:59;

    • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение по танкам действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На…".