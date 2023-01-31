Боевые действия все увидят весной — Кирби о войне в Украине

Решение по танкам действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На самом деле это один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности Украины, когда погода улучшится, и россияне попытаются перейти в наступление.