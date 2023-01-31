Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні
Фото: АР
Рішення щодо танків справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді це один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращає, і росіяни спробують перейти в наступ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 07:59;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення щодо танків справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді…".