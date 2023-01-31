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Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні

Світ 07:59   31.01.2023
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні Фото: АР

Рішення щодо танків справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді це один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращає, і росіяни спробують перейти в наступ.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення щодо танків справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді…".