Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні

Рішення щодо танків справді було розроблено, щоб допомогти Україні підготуватися до бойових дій, які, як ми думаємо… всі побачать навесні. Насправді це один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращає, і росіяни спробують перейти в наступ.