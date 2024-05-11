Не ожидаем серьезных прорывов — Кирби о наступлении РФ на Харьковщине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал начавшееся вторжение армии РФ через границу на Харьковщине.

«Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года», – сказал Кирби журналистам, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AFP.

Представитель Белого дома отметил, что США ожидали этого наступления, так как россияне готовились к нему в период задержки с одобрением военной помощи Украине в Конгрессе. Также Кирби предупредил, что силы РФ в дальнейшем увеличат интенсивность обстрелов и перекинут дополнительные войска, «пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы».

«Мы уверены в украинских (силах. – Ред.) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак», – подчеркнул Кирби.