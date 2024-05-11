Не очікуємо на серйозні прориви – Кірбі про наступ РФ на Харківщині
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував вторгнення армії РФ, що почалося через кордон на Харківщині.
“Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року”, – сказав Кірбі журналістам, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство AFP.
Представник Білого дому зазначив, що США чекали на цей наступ, оскільки росіяни готувалися до нього в період затримки зі схваленням військової допомоги Україні в Конгресі. Також Кірбі попередив, що сили РФ надалі збільшать інтенсивність обстрілів та перекинуть додаткові війська, “намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.
“Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак”, – наголосив Кірбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 19:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував вторгнення армії РФ, що почалося через кордон на Харківщині".