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Не очікуємо на серйозні прориви – Кірбі про наступ РФ на Харківщині

Події 19:15   11.05.2024
Оксана Горун
Не очікуємо на серйозні прориви – Кірбі про наступ РФ на Харківщині Фото: АР

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував вторгнення армії РФ, що почалося через кордон на Харківщині.

“Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року”, – сказав Кірбі журналістам, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство AFP.

Представник Білого дому зазначив, що США чекали на цей наступ, оскільки росіяни готувалися до нього в період затримки зі схваленням військової допомоги Україні в Конгресі. Також Кірбі попередив, що сили РФ надалі збільшать інтенсивність обстрілів та перекинуть додаткові війська, “намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.

“Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак”, – наголосив Кірбі.

Читайте також: ISW проаналізував наступ РФ на Харківщині: завоювання та цілі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував вторгнення армії РФ, що почалося через кордон на Харківщині".