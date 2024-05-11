ISW проанализировал наступление РФ на Харьковщине: завоевания и цели
Институт изучения войны (ISW) подробно разобрал имеющуюся информацию о наступлении армии РФ в Харьковской области. По мнению аналитиков, ближайшая цель захватчиков — доставать ствольной артиллерией до Харькова.
«Российские силы на данный момент предприняли две ограниченные операции в этом районе: одну к северу от Харькова в направлении Липцев и одну к северо-востоку от Харькова возле Волчанска», — отметили в ISW.
Аналитики Института изучения войны со ссылкой на украинские и российские источники сообщили, что тяжелые пехотные бои произошли между Стрелечьей и Зеленым на направлении Липцев. Также аналитики подтвердили информацию, которую ранее публиковали проект DeepState и журналист Юрий Бутусов — о заходе россиян в села на севере от Харькова.
«Геолоцированные кадры подтверждают, что российские войска захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта, а российские источники также широко утверждают, что российские войска захватили Стрелечью, Красное и Борисовку. Данные NASA «Информация о пожарах для управления ресурсами» (FIRMS) от 10 мая указывают на то, что в этих четырех поселениях и вблизи них, вероятно, произошли ожесточенные бои. ISW с высокой степенью уверенности оценивает, основываясь на заслуживающих доверия украинских сообщениях и преобладании доказательств, что российские войска захватили Стрелечью, Красное и Борисовку, но геолоцированного подтверждения этой оценки пока не наблюдалось», — проинформировали в сводке ISW.
В то же время аналитики не подтвердили захват россиянами Зеленого, Огурцово и Гатища, о чем заявляли российские так называемые «военкоры».
«По оценкам ISW, российские войска продвинулись в направлении Волчанска, но мы не обнаружили достаточных доказательств, чтобы оценить приблизительный след линии фронта в непосредственной близости (от города — Ред.)», — дополнили в Институте изучения войны.
По мнению экспертов, свой тактический плацдарм на севере от Харькова россияне будут использовать, чтобы продолжить начальную фазу наступления. Их цель — «отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии к Харькову». В первых атаках армия РФ использовала относительно ограниченное количество личного состава и техники. Весьма вероятно, что у них есть резервы, которые готовы ввести в бой. Аналитики ISW считают, что россияне хотят продвинуться к Харькову ближе, чем на 25 км.
Читайте также: На Харьковщине до сих пор продолжаются оборонные бои — Генштаб ВСУ о ситуации
«Российские войска вряд ли будут размещать ствольную артиллерию прямо вдоль линии фронта, поэтому российские войска, скорее всего, намерены продвинуться к Харькову ближе, чем на 25-километровую дальность действия большинства советских трубчатых артиллерийских систем. Российские войска в настоящее время находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение российских войск в пределах 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести обычный огонь с закрытых позиций по Харькову из ствольной артиллерии. Обычный огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время», — сделали вывод в Институте изучения войны.
При этом аналитики не считают, что российские войска немедленно намерены проводить широкомасштабную операцию по наступлению на Харьков. Их действия на Волчанском направлении в принципе не способствуют какому-либо «захвату» или «окружению» Харькова, ведь Волчанск расположен на другом берегу Северского Донца и Печенежского водохранилища. Поэтому действия там могут быть отвлекающими либо иметь целью оказать давление на тыл Сил обороны, которые обороняются на Купянском направлении.
Читайте также: «Добавляем сил на Харьковские направления» — Зеленский в обращении (видео)
«Усилия России на Липцевском направлении могли бы поддержать наступление на Харьков с узкого лобового фронта, хотя маловероятно, что российское военное командование, которое в последние месяцы совершенствует свое оперативное планирование, будет использовать столь уязвимый путь наступления на Харьков. Российские войска, вероятно, проводят наступательные операции в районе Липцев, поскольку он предлагает наиболее прямой путь для продвижения в пределах эффективной дальности действия ствольной артиллерии по Харькову», — считают аналитики.
Они все также оценивают, что основная цель россиян сейчас — отвлечь максимальное количество сил ВСУ с других участков фронта на Харьковское направление, чтобы активизировать собственные усилия на Донбассе и добиться там расширения прорыва к северо-западу от Авдеевки и захвата Часового Яра. Также аналитики отметили, что россияне «поторопились» с наступлением: его ожидали в конце мая — июне, а оккупанты пошли в бой 10 мая. Вероятная причина — хотят воспользоваться «закрывающимся окном возможностей», которое дала задержка в поставках военной помощи Украине.
«ISW продолжает считать, что российским силам, скорее всего, будет трудно захватить Харьков, если они захотят это сделать», — подчеркнули в Институте изучения войны.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, бои, война, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW проанализировал наступление РФ на Харьковщине: завоевания и цели»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) подробно разобрал имеющуюся информацию о наступлении армии РФ в Харьковской области. По мнению аналитиков, ближайшая цель захватчиков — доставать ствольной артиллерией до Харькова".