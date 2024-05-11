ISW проанализировал наступление РФ на Харьковщине: завоевания и цели

Институт изучения войны (ISW) подробно разобрал имеющуюся информацию о наступлении армии РФ в Харьковской области. По мнению аналитиков, ближайшая цель захватчиков — доставать ствольной артиллерией до Харькова.

«Российские силы на данный момент предприняли две ограниченные операции в этом районе: одну к северу от Харькова в направлении Липцев и одну к северо-востоку от Харькова возле Волчанска», — отметили в ISW.

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на украинские и российские источники сообщили, что тяжелые пехотные бои произошли между Стрелечьей и Зеленым на направлении Липцев. Также аналитики подтвердили информацию, которую ранее публиковали проект DeepState и журналист Юрий Бутусов — о заходе россиян в села на севере от Харькова.

«Геолоцированные кадры подтверждают, что российские войска захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта, а российские источники также широко утверждают, что российские войска захватили Стрелечью, Красное и Борисовку. Данные NASA «Информация о пожарах для управления ресурсами» (FIRMS) от 10 мая указывают на то, что в этих четырех поселениях и вблизи них, вероятно, произошли ожесточенные бои. ISW с высокой степенью уверенности оценивает, основываясь на заслуживающих доверия украинских сообщениях и преобладании доказательств, что российские войска захватили Стрелечью, Красное и Борисовку, но геолоцированного подтверждения этой оценки пока не наблюдалось», — проинформировали в сводке ISW.

В то же время аналитики не подтвердили захват россиянами Зеленого, Огурцово и Гатища, о чем заявляли российские так называемые «военкоры».

«По оценкам ISW, российские войска продвинулись в направлении Волчанска, но мы не обнаружили достаточных доказательств, чтобы оценить приблизительный след линии фронта в непосредственной близости (от города — Ред.)», — дополнили в Институте изучения войны.

По мнению экспертов, свой тактический плацдарм на севере от Харькова россияне будут использовать, чтобы продолжить начальную фазу наступления. Их цель — «отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии к Харькову». В первых атаках армия РФ использовала относительно ограниченное количество личного состава и техники. Весьма вероятно, что у них есть резервы, которые готовы ввести в бой. Аналитики ISW считают, что россияне хотят продвинуться к Харькову ближе, чем на 25 км.

«Российские войска вряд ли будут размещать ствольную артиллерию прямо вдоль линии фронта, поэтому российские войска, скорее всего, намерены продвинуться к Харькову ближе, чем на 25-километровую дальность действия большинства советских трубчатых артиллерийских систем. Российские войска в настоящее время находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение российских войск в пределах 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести обычный огонь с закрытых позиций по Харькову из ствольной артиллерии. Обычный огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время», — сделали вывод в Институте изучения войны.

При этом аналитики не считают, что российские войска немедленно намерены проводить широкомасштабную операцию по наступлению на Харьков. Их действия на Волчанском направлении в принципе не способствуют какому-либо «захвату» или «окружению» Харькова, ведь Волчанск расположен на другом берегу Северского Донца и Печенежского водохранилища. Поэтому действия там могут быть отвлекающими либо иметь целью оказать давление на тыл Сил обороны, которые обороняются на Купянском направлении.

«Усилия России на Липцевском направлении могли бы поддержать наступление на Харьков с узкого лобового фронта, хотя маловероятно, что российское военное командование, которое в последние месяцы совершенствует свое оперативное планирование, будет использовать столь уязвимый путь наступления на Харьков. Российские войска, вероятно, проводят наступательные операции в районе Липцев, поскольку он предлагает наиболее прямой путь для продвижения в пределах эффективной дальности действия ствольной артиллерии по Харькову», — считают аналитики.

Они все также оценивают, что основная цель россиян сейчас — отвлечь максимальное количество сил ВСУ с других участков фронта на Харьковское направление, чтобы активизировать собственные усилия на Донбассе и добиться там расширения прорыва к северо-западу от Авдеевки и захвата Часового Яра. Также аналитики отметили, что россияне «поторопились» с наступлением: его ожидали в конце мая — июне, а оккупанты пошли в бой 10 мая. Вероятная причина — хотят воспользоваться «закрывающимся окном возможностей», которое дала задержка в поставках военной помощи Украине.

«ISW продолжает считать, что российским силам, скорее всего, будет трудно захватить Харьков, если они захотят это сделать», — подчеркнули в Институте изучения войны.