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«Добавляем сил на Харьковские направления» — Зеленский в обращении (видео)

Политика 21:40   10.05.2024
Елена Нагорная
«Добавляем сил на Харьковские направления» — Зеленский в обращении (видео) Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подробнее рассказал об усилении защиты Харьковщины в связи с активизацией атак РФ вдоль приграничья.

«Главное — Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно», — сказал Зеленский.

Он сообщил: «Добавляем сил на Харьковские направления».

«И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения», — уточнил президент.

Зеленский отметил, что дважды за сегодня — утром и вечером — заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также постоянно на связи с министром обороны Рустемом Умеровым.

«Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины», — подчеркнул президент.

Напомним, под утро 10 мая вдоль границы Харьковщины с РФ гремели взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел  Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.

Читайте также: Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подробнее рассказал об усилении защиты Харьковщины в связи с активизацией атак РФ вдоль приграничья".