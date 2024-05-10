Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского
Президент Владимир Зеленский сообщил около 21 часов 10 мая, что только что заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.
«По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно — Часов Яр. Главком доложил относительно решений, которые дадут больше возможностей нашим воинам», — написал Зеленский в Telegram.
Напомним, под утро 10 мая вдоль границы Харьковщины с РФ гремели взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, оборона, сырский, фронт, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский сообщил около 21 часов 10 мая, что только что заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте".