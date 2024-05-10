Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского

Политика 21:20   10.05.2024
Елена Нагорная
Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского Фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский сообщил около 21 часов 10 мая, что только что заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

«По всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно — Часов Яр. Главком доложил относительно решений, которые дадут больше возможностей нашим воинам», — написал Зеленский в Telegram.

Напомним, под утро 10 мая вдоль границы Харьковщины с РФ гремели взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел  Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.

Читайте также: Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
10.05.2024, 20:27
Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы
Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы
10.05.2024, 20:57
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
10.05.2024, 17:56
Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба
Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба
10.05.2024, 19:53
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура
10.05.2024, 20:20
Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского
Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского
10.05.2024, 21:20

Новости по теме:

14:46
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский
11:18
Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский
09:10
Украина может бить по РФ британским оружием — Кэмерон встретился с Зеленским
11:29
Голосование укрепляет роль США как лидера свободного мира — Зеленский
11:02
«Очередное запугивание» — Зеленский об ударе по телевышке в Харькове

Вы читали новость: «Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский сообщил около 21 часов 10 мая, что только что заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте".