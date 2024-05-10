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Обговорили посилення позицій на Харківщині: Зеленський заслухав Сирського

Політика 21:20   10.05.2024
Олена Нагорна
Обговорили посилення позицій на Харківщині: Зеленський заслухав Сирського Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський повідомив близько 21-ї години 10 травня, що щойно заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

“По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр. Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам”, – написав Зеленський у телеграмі.

Нагадаємо, під ранок 10 травня вздовж кордону Харківщини з РФ лунали вибухи. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.

Читайте також: Де на Харківщині ворог атакував протягом доби – офіційні дані Генштабу

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський повідомив близько 21-ї години 10 травня, що щойно заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті".