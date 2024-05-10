Де на Харківщині ворог атакував протягом доби – офіційна інформація Генштабу
П’ять ворожих атак відбили українські захисники за добу на Слобожанському напрямку та ще десять – на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку військові РФ штурмували в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове та Гатище Харківської області, а на Куп’янському – поблизу Синьківки та Берестового на Харківщині, а також Стельмахівки на Луганщині.
На Харківщині авіаударів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір та Українське. Під артилерійським та мінометним вогнем були Петропавлівка, Степова Новоселівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли, слобожанское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ворожих атак відбили українські захисники за добу на Слобожанському напрямку та ще десять – на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".