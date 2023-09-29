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Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 19:09   29.09.2023
Оксана Якушко
Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

Росіяни скинули бомби на села на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області.

Читайте також: Армія РФ активізувала авіацію в Харківській області – ISW

Автор: Оксана Якушко
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