Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ
Росіяни скинули бомби на села на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни скинули бомби на села на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".