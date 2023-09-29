Армія РФ активізувала авіацію в Харківській області – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив зміни у діях окупантів із РФ на Харківщині та в низці інших регіонів України.

“Російська авіація стає все активнішою в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, очевидно, менш активною в районах заходу Запорізької області, де українські сили проводять контрнаступальні операції. Минулого тижня російські війська все активніше наносили авіаудари по тилових українських наземних комунікаціях на Куп’янському напрямку, – відзначили в ISW. – Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив 28 вересня, що російські штурмовики Су-35 і вертольоти Ка-52 посилюють активність на Куп’янському та Лиманському напрямках і що російські війська завдали 21 авіаудару на цих напрямках”.

При цьому і представники ЗСУ, і так звані “військкори” окупантів зазначають, що активність наступальних дій армії РФ на Куп’янському напрямку знизилася. Штурмових дій ворог не веде.

“Українські наступальні операції відволікали російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно послабили російські наступальні зусилля на цій лінії. ISW раніше зазначав, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна були спрямовані на те, щоб утримати українські сили на цій лінії та відвести їх від важливіших ділянок фронту”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Саме відсутність активності на землі, на думку аналітиків, викликає потребу активізувати авіацію на Куп’янському напрямку.

“Російська авіація стає дедалі активнішою на цьому напрямку, оскільки наземні атаки, ймовірно, зменшилися. А російські джерела постійно заявляють, що авіаудари російські сили завдають по контрольованих Україною мостах через річку Оскіл — імовірно, щоб заблокувати загрозу будь-яких українських наступальних операцій на схід від річки”, – пояснили причини того, що відбувається, в ISW.