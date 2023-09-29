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Армія РФ активізувала авіацію в Харківській області – ISW

Події 07:43   29.09.2023
Оксана Горун
Армія РФ активізувала авіацію в Харківській області – ISW Фото: ілюстративне

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив зміни у діях окупантів із РФ на Харківщині та в низці інших регіонів України.

“Російська авіація стає все активнішою в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, очевидно, менш активною в районах заходу Запорізької області, де українські сили проводять контрнаступальні операції. Минулого тижня російські війська все активніше наносили авіаудари по тилових українських наземних комунікаціях на Куп’янському напрямку, – відзначили в ISW. – Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив 28 вересня, що російські штурмовики Су-35 і вертольоти Ка-52 посилюють активність на Куп’янському та Лиманському напрямках і що російські війська завдали 21 авіаудару на цих напрямках”.

При цьому і представники ЗСУ, і так звані “військкори” окупантів зазначають, що активність наступальних дій армії РФ на Куп’янському напрямку знизилася. Штурмових дій ворог не веде.

“Українські наступальні операції відволікали російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно послабили російські наступальні зусилля на цій лінії. ISW раніше зазначав, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна були спрямовані на те, щоб утримати українські сили на цій лінії та відвести їх від важливіших ділянок фронту”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

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Саме відсутність активності на землі, на думку аналітиків, викликає потребу активізувати авіацію на Куп’янському напрямку.

“Російська авіація стає дедалі активнішою на цьому напрямку, оскільки наземні атаки, ймовірно, зменшилися. А російські джерела постійно заявляють, що авіаудари російські сили завдають по контрольованих Україною мостах через річку Оскіл — імовірно, щоб заблокувати загрозу будь-яких українських наступальних операцій на схід від річки”, – пояснили причини того, що відбувається, в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) відзначив зміни у діях окупантів із РФ на Харківщині та в низці інших регіонів України".