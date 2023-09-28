На Куп’янсько-Лиманському напрямку відновлюються бойові зіткнення – Євлаш

Ворог зміцнив фортифікаційні споруди та готується до наступальних дій. Про ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку представник ЗСУ розповів в етері нацмарафону.

“Ворог готується до наступальних дій на цьому (Куп’янському – Ред.) напрямку. Зараз, зокрема, ми фіксуємо значне підвищення авіаційних ударів. Таким чином, 21 раз він застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52. Зокрема, поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва прийшлося найбільше таких ударів авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях Збройних сил України, відбулося два бойових зіткнення. Зараз противник потихеньку починає відновлювати бойові зіткнення на цьому напрямку. Раніше ми фіксували затишшя, противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував. Зараз уже в бій долучається й 25-та загальновійськова армія, проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми з тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп’янському напрямку, із забезпеченням технікою та особовим складом”, – сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він прокоментував інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про нібито пересування поповнень у вигляді 25-ї ОВА, що прибувають на цей напрямок, у бік Кремінної з-під Куп’янська.

“Вони заповнюють свої прогалини та намагаються поповнити резерви”, – зазначив Євлаш.

За його словами, ворог також зараз намагається відвести польову артилерію на граничну дальність, оскільки зазнає великих втрат.

“Минулої доби ми знищили 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Це один танк, три ББМ, включаючи БТР-80 і БМП-1, одну “Мста-Б”, чотири гармати “Д-30” і один “Піон”, – перерахував спікер Східного угруповання військ ЗСУ.