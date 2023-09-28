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Росіяни передумали “брати Куп’янськ”? Поповнення йдуть в інший район – ISW

Події 07:22   28.09.2023
Оксана Горун
Росіяни передумали “брати Куп’янськ”? Поповнення йдуть в інший район – ISW

Свіжі частини 25-ї російської армії, які почали перекидати на східний фронт ще кілька тижнів тому, вирушають не під Куп’янськ, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). А наявні сили окупантів з-під Куп’янська частково передислокують на південь.

“Повідомляється, що російські військові перекидають елементи нещодавно створеної 25-ї загальновійськової армії (ОВА) до району Кремінної, а не до району Куп’янська, що, ймовірно, зриває спроби Росії утримати українські сили на Куп’янському напрямку далеко від півдня України”, – вважають в ISW.

Посилаючись на дані Британської розвідки, аналітики повідомили, що підрозділи російської 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади (25-а ОМС Східного військового округу) діють на захід від Сєвєродонецька та Кремінної.

ISW - Куп'янськ та Луганська область 27 вересня

“Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) генерал-лейтенант Кирило Буданов раніше заявив 22 вересня, що російські військові розмістили елементи 25-ї ОВА “приблизно на північ від Бахмута”. Підрозділи 25-ї ОВА можуть діяти як на захід від Кремінної та Сєвєродонецька, так і на північ від Бахмута, хоча наразі ситуація незрозуміла. Буданов також заявив 31 серпня, що частини 41-ї ОВА (Центрального військового округу) почали потихеньку передислокуватися з Куп’янського напрямку на південь України Перекидання частин 25-ї ОВА в район Сєвєродонецьк – Кремінна й, можливо, на північ від Бахмута, а не на Куп’янський напрямок для заміни частин 41-ї ОВА, швидше за все, зірве зусилля Росії щодо закріплення українських сил на Куп’янському напрямку, як раніше оцінив ISW”, – спрогнозували аналітики.

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На цей час, за всіма наявними даними, на Куп’янському напрямку – затишшя у бойових діях. Там продовжуються активні обстріли, але ворог не штурмує.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 07:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Свіжі частини 25-ї російської армії, які почали перекидати на східний фронт ще кілька тижнів тому, вирушають не під Куп’янськ, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). А існуючі сили окупантів з-під Куп’янська частково передислокують на південь".