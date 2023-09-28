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Россияне передумали «брать Купянск»? Пополнения идут в другой район — ISW

Мир 07:22   28.09.2023
Оксана Горун
Россияне передумали «брать Купянск»? Пополнения идут в другой район — ISW

Свежие части 25-й российской армии, которые начали перебрасывать на восточный фронт еще несколько недель назад, отправляются не под Купянск, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). А имеющиеся силы оккупантов из-под Купянска частично передислоцируют на юг.

«Сообщается, что российские военные перебрасывают элементы недавно созданной 25-й общевойсковой армии (ОВА) в район Кременной, а не в район Купянска, что, вероятно, срывает попытки России удержать украинские силы на Купянском направлении вдали от юга Украины», — считают в ISW.

Ссылаясь на данные Британской разведки, аналитики сообщили, что подразделения российской 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады (25-я ОМС Восточного военного округа) действуют западнее Северодонецка и Кременной.

ISW - Купянск и Луганская область 27 сентября

«Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее заявил 22 сентября, что российские военные разместили элементы 25-й ОВА «примерно севернее Бахмута». Части 25-й ОАА могут действовать как западнее Кременной и Северодонецка, так и севернее Бахмута, однако ситуация на данный момент неясна. Буданов также заявил 31 августа, что части 41-й ОВА (Центрального военного округа) начали потихоньку передислоцироваться с Купянского направления на юг Украины. Переброска частей 25-й ОВА в район Северодонецк-Кременная и, возможно, севернее Бахмута, а не на Купянское направление для замены частей 41-й ОВА, скорее всего, сорвет усилия России по закреплению украинских сил на Купянском направлении, как ранее оценил ISW», — спрогнозировали аналитики.

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На данный момент, по всем имеющимся данным, на Купянском направлении — затишье в боевых действиях. Там продолжаются активные обстрелы, но враг не штурмует.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свежие части 25-й российской армии, которые начали перебрасывать на восточный фронт еще несколько недель назад, отправляются не под Купянск, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). А имеющиеся силы оккупантов из-под Купянска частично передислоцируют на юг".