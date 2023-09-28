Россияне передумали «брать Купянск»? Пополнения идут в другой район — ISW

Свежие части 25-й российской армии, которые начали перебрасывать на восточный фронт еще несколько недель назад, отправляются не под Купянск, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). А имеющиеся силы оккупантов из-под Купянска частично передислоцируют на юг.

«Сообщается, что российские военные перебрасывают элементы недавно созданной 25-й общевойсковой армии (ОВА) в район Кременной, а не в район Купянска, что, вероятно, срывает попытки России удержать украинские силы на Купянском направлении вдали от юга Украины», — считают в ISW.

Ссылаясь на данные Британской разведки, аналитики сообщили, что подразделения российской 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады (25-я ОМС Восточного военного округа) действуют западнее Северодонецка и Кременной.

«Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее заявил 22 сентября, что российские военные разместили элементы 25-й ОВА «примерно севернее Бахмута». Части 25-й ОАА могут действовать как западнее Кременной и Северодонецка, так и севернее Бахмута, однако ситуация на данный момент неясна. Буданов также заявил 31 августа, что части 41-й ОВА (Центрального военного округа) начали потихоньку передислоцироваться с Купянского направления на юг Украины. Переброска частей 25-й ОВА в район Северодонецк-Кременная и, возможно, севернее Бахмута, а не на Купянское направление для замены частей 41-й ОВА, скорее всего, сорвет усилия России по закреплению украинских сил на Купянском направлении, как ранее оценил ISW», — спрогнозировали аналитики.

На данный момент, по всем имеющимся данным, на Купянском направлении — затишье в боевых действиях. Там продолжаются активные обстрелы, но враг не штурмует.