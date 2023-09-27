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Синегубов рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении (видео)

Общество 20:01   27.09.2023
Елена Нагорная
Синегубов рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении (видео) Фото: ХОВА

Купянское направление является для российских военных приоритетным. Цель — отвлечь ВСУ от других направлений, где украинские защитники имеют успех, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он констатировал, что активных штурмовых действий оккупанты на Купянском направлении пока не проводят. При этом наблюдаются отдельные выдвижения их диверсионно-разведывательных групп.

«Враг пытается выяснить позиции наших военных, кто против него воюет, какие части и мощности. И наносит удары управляемыми авиабомбами. Сегодня утром — по мостовым переправам, по самому Купянску, по Купянскому направлению, между населенными пунктами. Это свидетельствует о том, что враг фактически готовится к будущим штурмовым действиям. И это у них происходит волнами. Сначала они накапливают определенное количество своих военных, далее штурмовые действия. Далее мы наносим им достаточно серьезное поражение. Далее они снова переходят к ротации, замене военных подразделений. И дальше будут готовиться к штурмовым действиям», — отметил начальник ХОВА.

Видео: ХОВА

Читайте также: Сводка Генштаба по Харьковщине: артобстрелы и авиаудары по Купянскому району

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление является для российских военных приоритетным. Цель — отвлечь ВСУ от других направлений, где украинские защитники имеют успех, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".