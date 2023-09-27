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Синєгубов розповів, що зараз відбувається на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 20:01   27.09.2023
Олена Нагорна
Синєгубов розповів, що зараз відбувається на Куп’янському напрямку (відео)

Куп’янський напрямок є для російських військових пріоритетним. Мета – відволікти ЗСУ від інших напрямків, де українські захисники мають успіх, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він констатував, що активних штурмових дій окупанти на Куп’янському напрямку поки що не проводять. При цьому спостерігаються окремі висування їхніх диверсійно-розвідувальних груп.

“Ворог намагається з’ясувати позиції наших військових, хто проти нього воює, які частини й потужності. І завдає ударів керованими авіабомбами. Сьогодні зранку – по мостових переправах, по самому Куп’янську, по Куп’янському напрямку, між населеними пунктами. Це свідчить про те, що ворог фактично готується до майбутніх штурмових дій. І це в них відбувається хвилями. Спочатку вони накопичують певну кількість своїх військових, далі штурмові дії. Далі ми наносимо їм досить серйозне ураження. Далі вони знову переходять до ротації, заміни військових підрозділів. І далі будуть готуватися до штурмових дій”, – зазначив начальник ХОВА.

Відео: ХОВА

Читайте також: Зведення Генштабу по Харківщині: обстріли та авіаудари по Куп’янському району

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок є для російських військових пріоритетним. Мета – відволікти ЗСУ від інших напрямків, де українські захисники мають успіх, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".